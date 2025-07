Der deutsche Aktienmarkt wurde zur Wochenmitte weiterhin von der Hoffnung auf einen möglichen Kompromiss zwischen der EU und den USA im Handelskonflikt angetrieben. Der DAX kletterte den dritten Tag in Folge um 1,42 Prozent auf ein neues Allzeithoch bei 24.550 Punkten. MDAX und TecDAX stiegen um 1,54 beziehungsweise 0,58 Prozent. In den drei genannten Indizes gab es 82 Gewinner und 16 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen betrug 93 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX sank um 0,42 Punkte auf 17,26 Zähler. Alle DAX-Sektoren konnten zulegen. Am stärksten gesucht waren Industriewerte (+2,26%) und Banken (+2,19%). Siemens zog an der DAX-Spitze nachrichtenlos um 3,89 Prozent an, gefolgt von Deutsche Bank (+3,38%) und BMW (+2,73%). Größte Verlierer im Leitindex waren Sartorius (-1,85%) und Porsche AG (-1,50%). Im MDAX haussierte die Renk-Aktie um 5,02 Prozent. Hier beflügelt ein Bericht, wonach der Konzern eine mögliche Abspaltung des zivilen Geschäfts prüfe.

An der Wall Street notierte der Dow zur Schlussglocke 0,49 Prozent fester bei 44.458 Punkten. Der von Technologiewerten geprägte Nasdaq 100 verbesserte sich um 0,72 Prozent auf 22.865 Zähler. 62 Prozent der Werte an der NYSE verbuchten positive Vorzeichen. Das Aufwärtsvolumen betrug 51 Prozent. 83 neuen 52-Wochen-Hochs standen elf Tiefs gegenüber. EUR/USD handelte gegen Ende des US-Geschäfts kaum verändert bei 1,1722 USD. Der Bitcoin stieg um 2,86 Prozent auf 111.793 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries sank um sieben Basispunkte auf 4,34 Prozent. Der Preis für WTI-Öl fiel um 0,09 Prozent auf 68,27 USD. Gold verteuerte sich an der Comex um 0,19 Prozent auf 3.323 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh uneinheitlich. Der MSCI Asia Pacific Index handelte kaum verändert bei 201,97 Punkten. Freundlich tendierte der koreanische Kospi (+1,00%), während der Nikkei 225 (-0,59%) in Tokio belastet vom festen Yen durch Schwäche auffiel. Die Bank of Korea ließ wie überwiegend erwartet ihren Leitzins bei 2,50 Prozent. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Abschlag von 0,26 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (24.600) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf die deutschen Verbraucherpreise im Juni sowie auf die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Gerresheimer, Baywa und Delta Air Lines.