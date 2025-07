Nächste Unterstützungen:

24.468/24.479

24.366/24.395

24.244-24.263

Nächste Widerstände:

24.609

24.832/24.868

25.025

Angesichts der vom preislichen Ausmaß noch nicht nachhaltigen Überwindung des alten Hochs und der dabei aktuell sehr überkauften Situation in den markttechnischen Indikatoren auf Basis des Stundencharts sollten die Stops bestehender Long-Positionen zur Gewinnsicherung engmaschig nachgezogen werden. Eine zeitnah einsetzende Konsolidierung oder auch ein deutlicherer Rücksetzer würden nicht überraschen. Mit einem Anstieg über 24.609 Punkte per Stundenschluss entstünde ein bullishes Anschlusssignal. Potenzielle nächste Ausdehnungsziele lauten dann 24.832/24.868 Punkte und 25.025 Punkte. Ein Rutsch unter den aktuellen Support bei 24.468/24.479 Punkte per Stundenschluss würde das Szenario einer mindestens mehrstündigen Verschnaufpause auf die Agenda rücken mit möglichen nächsten Auffangbereichen bei 24.366/24.395 Punkten und 24.244-24.263 Punkten.