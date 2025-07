Die Gerresheimer-Aktie (WKN: A0LD6E) hatte im September 2023 ein Rekordhoch bei 122,90 EUR verzeichnet. Der dort gestartete primäre Abwärtstrend ist intakt. Zuletzt hatte das Papier am 17. Juni ein Dekadentief bei 42,48 EUR verbucht. Am dort befindlichen langfristig relevanten Supportcluster initiierte die am folgenden Tag geformte Bullish-Harami-Tageskerze einen Erholungstrend bis an den Widerstand des Anfang Juni verletzten April-Tiefs. Dort kam es zu einer mehrtägigen Seitwärtskonsolidierung. In Reaktion auf die Veröffentlichung der Quartalszahlen wurde es im gestrigen Handel sehr volatil. Nach einem zwischenzeitlichen Rutsch auf ein 2-Wochen-Tief setzten sich die Bullen durch und der Anteilsschein schloss auf einem 5-Wochen-Hoch. Der damit geformte hochvolumige Wide Ranging Day liefert ein bullishes Signal. Dieses würde nun erst mit einem Tagesschluss unterhalb des Tiefs bei 45,58 EUR negiert. Idealerweise sollten mögliche Rücksetzer jedoch bereits spätestens im Bereich 47,40-48,10 EUR auf Kaufinteresse stoßen, um das konstruktive Chartbild nicht zu trüben. Als potenzielle nächste Hürden und Erholungsziele fungieren die fallende 50-Tage-Linie bei derzeit 53,21 EUR sowie der Bereich 56,33-57,15 EUR. Zu einer Aufhellung auch des übergeordneten Chartbildes käme es erst oberhalb der kritischen Widerstandszone bei aktuell 64,75-68,49 EUR. Unterhalb von 45,58 EUR müssten derweil unmittelbare weitere Abgaben in Richtung 42,48-43,28 EUR und eventuell 41,03 EUR eingeplant werden.