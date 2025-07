Nächste Unterstützungen:

24.418/24.437

24.359

24.244-24.281

Nächste Widerstände:

24.468/24.479

24.639

24.832/24.868

Der Ausbruch vom Mittwoch entpuppte sich somit als nicht nachhaltig. Diese Bullenfalle macht den Index in der kurzen Frist anfällig für weitergehende Konsolidierungs- oder Korrekturtendenzen. Nächste Unterstützungen und potenzielle Auffangbereiche liegen bei 24.418/24.437 Punkten, 24.359 Punkten, 24.244-24.281 Punkten und 24.018-24.121 Punkten. Erst unterhalb der letztgenannten Zone käme es zu einer deutlicheren Eintrübung des kurzfristigen Chartbildes. Mit Blick auf die Oberseite lassen sich nächste Barrieren bei 24.468/24.479 Punkten und 24.639 Punkten ausmachen. Ein Stundenschluss oberhalb der letztgenannten Marke würde ein prozyklisches Anschlusskaufsignal generieren und den intakten Aufwärtstrend in allen Zeitebenen bestätigen. Potenzielle nächste Ausdehnungsziele liegen in diesem Fall bei 24.832/24.868 Punkten und 25.000/25.025 Punkten.