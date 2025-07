Diese Analyse wurde am 07.07.2025 um 08:06 Uhr erstellt.

Der DAX startete am Freitag schwach in den Handel und pendelte nachfolgend seitwärts in einer Spanne von 23.703 Punkten bis 23.869 Punkten. Er endete bei 23.787 Punkten und verlor damit 147 Punkte gegenüber dem Vortagsschluss.