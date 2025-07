Die Aktie des Versicherers Talanx (WKN: TLX100) befindet sich in einem intakten langfristigen Aufwärtstrend. Auf Sicht der vergangenen zwölf Monate konnte sie um rund 54 Prozent zulegen. Zuletzt hatte sie am 2. Juni ein Rekordhoch bei 118,00 EUR verzeichnet. Dort startete eine Korrektur des am 7. April begonnenen mittelfristigen Kursschubes. Im Bereich des 23,6%-Fibonacci-Retracements dieser Impulswelle konnte sich der Wert stabilisieren. Mit der gestrigen bullishen Tageskerze gelang die Rückeroberung der gleitenden Durchschnittslinien der vergangenen 20 und 50 Tage. Bullishe Anschlusssignale entstünden nun mit einem Break über die beiden nächsten Widerstandsthemen bei 111,30 EUR und 112,25 EUR. Potenzielle nächste Zielbereiche lauten im Erfolgsfall 113,61-114,60 EUR und 115,29-115,54 EUR. Oberhalb der Marke von 118,00 EUR würde der primäre Aufwärtstrend bestätigt mit möglichen nächsten Ausdehnungszielen bei 121,13/122,39 EUR und 125,11 EUR. Mit Blick auf die Unterseite bleiben die Bullen bezogen auf das kurzfristige Zeitfenster in einer starken Position, solange der Supportbereich bei 108,90-109,70 EUR nicht per Tagesschluss unterboten wird. Darunter müsste zunächst ein neuerlicher Test der Unterstützungen bei 107,66 EUR und 106,50 EUR eingeplant werden, deren nachhaltige Verletzung eine Ausdehnung der Korrektur in Richtung 101,00/101,27 EUR nahelegen würde.