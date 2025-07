Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich zum Wochenstart von seiner freundlichen Seite. Stützend wirkten positive Konjunkturdaten. So stieg der Sentix-Konjunkturindex im Juli den dritten Monat in Folge an, was eine konjunkturelle Trendwende signalisiert. Zudem zog die Industrieproduktion im Mai deutlicher an, als von Experten erwartet. Der DAX verbesserte sich um 1,20 Prozent auf 24.074 Punkte. MDAX und TecDAX konnten um 1,54 respektive 0,64 Prozent zulegen. In den drei genannten Indizes gab es 62 Gewinner und 37 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen betrug 69 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX sank um 0,64 Punkte auf 18,67 Zähler und rutschte damit wieder unter seine 200-Tage-Linie. Stärkste Sektoren waren Medienwerte (+2,25%) und Softwareaktien (+2,13%). Am schwächsten tendierten Versorgeraktien (-0,84%) sowie Pharma & HealthCare (-0,54%). Heidelberg Materials haussierte an der DAX-Spitze nachrichtenlos um 2,94 Prozent auf 199,70 EUR und konnte damit in der Schlusskursbetrachtung ein neues Rekordhoch markieren. Bei 201,40 EUR notiert das Intraday-Hoch vom 30. Juni. Ebenfalls stark im Markt lagen Rheinmetall, Siemens Energy, Allianz und SAP mit jeweils über 2 Prozent Gewinn. Merck KGaA büßte als Schlusslicht 1,71 Prozent ein und litt damit unter einem negativen Analystenkommentar.

An der Wall Street ging es für den Dow um 0,94 Prozent abwärts auf 44.406 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 sank um 0,79 Prozent auf 22.686 Zähler. 77 Prozent der Werte an der NYSE mussten Abschläge hinnehmen. Das Abwärtsvolumen lag bei 66 Prozent. Es gab 111 neue 52-Wochen-Hochs und 14 Tiefs. Der US-Dollar wertete gegenüber allen anderen Hauptwährungen auf. EUR/USD notierte gegen Ende des New Yorker Handels 0,48 Prozent tiefer bei 1,1722 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries kletterte um drei Basispunkte auf 4,39 Prozent. WTI-Öl verteuerte sich um 2,29 Prozent auf 68,02 USD. Gold handelte an der Comex wenig verändert bei 3.349 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh uneinheitlich. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,15 Prozent fester bei 202,01 Punkten. Der Nikkei 225 (+0,26%) in Tokio und der koreanische Kospi (+1,46%) zeigten sich von der Bekanntgabe der ab August wirksamen Zolltarife (25%-Importzölle) seitens der US-Regierung unbeeindruckt. Die australische Notenbank RBA ließ ihren Leitzins überraschend bei 3,85 Prozent. Volkswirte hatten im Schnitt eine Senkung um 25 Basispunkte prognostiziert. Samsung Electronics (-0,65%) rechnet mit einem Rückgang des operativen Gewinns im zweiten Quartal um 56 Prozent gegenüber dem entsprechenden Vorjahresquartal. Der S&P Future notierte zuletzt unverändert. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (24.072) ein behaupteter Handelsstart erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf die Daten zur deutschen Handelsbilanz im Mai. In den USA könnten sich Impulse vom NFIB-Stimmungsindex ergeben. Unternehmensseitig stehen OMV mit einem Trading Update und Daimler Truck mit einem Kapitalmarkttag im Anlegerfokus.