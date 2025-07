Die Aktie von Thyssenkrupp (WKN: 750000) hatte im September 2024 bei 2,77 EUR ein Allzeittief verzeichnet. Der im Anschluss etablierte Aufwärtstrend ging ab Januar in eine deutliche Beschleunigungsphase über. In der Spitze konnte der Wert vom September-Tief aus betrachtet um rund 296 Prozent zulegen. Nach dem Markieren eines Mehrjahreshochs bei 10,95 EUR am 19. März schwenkte der Wert in eine Seitwärtskorrektur über. Diese mittelfristige Verschnaufpause könnte nun vor dem Ende stehen. Nachdem das Papier am Montag eine untergeordnete mehrwöchige Trading-Range schwungvoll nach oben verlassen und dabei zugleich einen bullishen Ausbruch über das obere Bollinger Band im Tageschart geliefert hat, beförderten Anschlusskäufe im gestrigen Handel die Notierung über die fallende Eindämmungslinie vom März-Hoch. Ein signifikanter Tagesschluss über dem nächsten Widerstandsbündel bei 10,69/10,95 EUR würde den übergeordneten Haussetrend bestätigen. Nächste potenzielle Ausdehnungsziele lauten im Erfolgsfall 11,36 EUR und 12,03 EUR. In der mittleren Frist wäre ein Vorstoß in Richtung der Barriere bei 13,95/14,47 EUR vorstellbar. Mit Blick auf die Unterseite müssen die Bullen den nächsten Supportbereich bei 9,07-9,58 EUR verteidigen, um das konstruktive technische Bias im kurzfristigen Zeitfenster aufrechtzuerhalten. Das mittelfristige Chartbild würde sich unterhalb von 8,22-8,46 EUR deutlich eintrüben.