Der DAX dehnte seine Verschnaufpause am Freitag unterhalb des am Vortag erzielten Rekordhochs (24.639) aus. Nach einer Abwärtslücke zur Eröffnung sank er bis auf ein 3-Tages-Tief bei 24.167 Punkten. Am dort befindlichen 50%-Retracement der Aufwärtswelle vom Tief am 4. Juli konnte er sich im Verlauf des Nachmittags stabilisieren.