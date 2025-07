Am deutschen Aktienmarkt überwogen am Dienstag trotz eines stärker als erwartet ausgefallenen ZEW-Index und einer deutlicher als erwartet gesteigerten Industrieproduktion in der Eurozone die negativen Vorzeichen. Der DAX gab um 0,42 Prozent auf 24.060 Punkte nach. Der MDAX der mittelgroßen Werte verlor 0,40 Prozent. Für den TecDAX ging es hingegen um 0,10 Prozent nach oben. In den drei genannten Indizes gab es 48 Gewinner und 51 Verlierer. Das Abwärtsvolumen betrug 56 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX sank um 0,08 Punkte auf 18,36 Zähler. Mit Blick auf die Sektorenperformance waren Automobilwerte (+1,44%) und Chemietitel (+0,92%) am stärksten gesucht. Von den Anlegern gemieden wurden Banken (-1,42%) und Versicherungen (-1,33%). Stärkste DAX-Werte waren Brenntag (+2,80%), BMW (+1,92%) und Mercedes-Benz (+1,49%). Am schwächsten präsentierten sich Commerzbank (-2,91%), Rheinmetall (-2,77%) und Allianz (-1,54%). Die Aktie von Kontron haussierte im TecDAX um 8,94 Prozent auf ein Mehrjahreshoch bei 27,06 EUR. Der Konzern hatte einen Auftrag von der französischen Bahn SNCF im dreistelligen Millionenbereich erhalten.

An der Wall Street gab der Dow zur Schlussglocke um 0,98 Prozent auf 44.023 Punkte nach. Der technologielastige Nasdaq 100 kletterte indes um 0,13 Prozent auf 22.885 Zähler. 78 Prozent der Werte an der NYSE mussten Abschläge hinnehmen. Das Abwärtsvolumen lag bei 70 Prozent. Es gab 90 neue 52-Wochen-Hochs und 39 Tiefs. Der US-Dollar setzte seine Rally gegenüber allen anderen Hauptwährungen fort. EUR/USD fiel gegen Ende des New Yorker Handels um 0,53 Prozent auf 1,1603 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries verbesserte sich um fünf Basispunkte auf ein Mehrwochenhoch bei 4,49 Prozent. Der Preis für WTI-Öl verbilligte sich um 0,51 Prozent auf 66,64 USD. Gold handelte an der Comex 0,70 Prozent tiefer bei 3.336 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh uneinheitlich. Vor allem Technologiewerte waren gesucht. Freundlich tendierten der Nikkei 225 (+0,13%) in Tokio, der Hang Seng Index (+0,16%) in Hongkong und der taiwanesische Taipei TWSE (+0,91%). Der Jakarta Composite kletterte um 0,26 Prozent nachdem US-Präsident Trump einen Handelsvertrag der USA mit Indonesien bekannt gegeben hat. Deutliche Kursschwäche in der Region zeigten der australische ASX 200 (-0,81%) und der koreanische Kospi (-0,99%). Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Abschlag von 0,13 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (23.948) ein Handelsstart im Minus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf die US-Daten zu den Erzeugerpreisen und zur Industrieproduktion. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von ASML, Richemont, Johnson & Johnson, Bank of America, Goldman Sachs und Morgan Stanley. Bereits gestern nach Xetra-Schluss senkte Fuchs SE seine Jahresprognosen für Umsatz und Gewinn. Die Aktie notierte auf Tradegate zuletzt bei 44,78 EUR nach einem Xetra-Schluss bei 47,26 EUR.