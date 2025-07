Diese Analyse wurde am 17.07.2025 um 06:52 Uhr erstellt.

Das Währungspaar EUR/USD hatte im September 2022 ein 20-Jahres-Tief bei 0,9536 USD markiert. Der anschließend etablierte Aufwärtstrend beförderte die Notierung bis auf im Juli 2023 gesehene 1,1276 USD. Nach einer ausgeprägten dreiwelligen Abwärtskorrektur konnte sie oberhalb des im Januar dieses Jahres bei 1,0177 USD verzeichneten Korrekturtiefs einen Boden ausbilden und eine dynamische Rally starten. Dieser Aufschwung hievte die Preiskurve über das Erholungshoch aus dem Jahr 2023 bis auf ein am 1. Juli markiertes 4-Jahres-Hoch bei 1,1830 USD und damit bis auf unmittelbare Rufweite zur langfristig relevanten Ziel- und Widerstandszone 1,1900-1,2060 USD. Der dort initiierte Rücksetzer führte sie bis gestern zurück an einen kurzfristig bedeutsamen Supportbereich, wo es zu einem deutlichen Volatilitätsanstieg kam. Das ganz kurzfristige technische Bias gestaltet sich nun neutral. Ein Anstieg über die Hürde bei 1,1721/1,1728 USD würde ein bullishes Signal senden mit potenziellen nächsten Zielen bei 1,1830 USD und 1,1900-1,2060 USD. Mit Blick auf die Situation in den Sentiment-Daten und der ab dem 25. August einsetzenden dreimonatigen saisonalen Schwächephase erscheint derzeit auf Sicht ein nachhaltiger Anstieg über die letztgenannte Zone unwahrscheinlich. Ein signifikanter Rutsch unter den aktuellen Support bei 1,1562-1,1593 USD würde ein bearishes Kurzfrist-Signal senden und eine unmittelbare Ausdehnung der Abwärtsbewegung mit möglichen nächsten Zielen bei 1,1528 USD, 1,1490 USD und 1,1400-1,1446 USD nahelegen.