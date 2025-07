Am deutschen Aktienmarkt überwogen zur Wochenmitte die negativen Vorzeichen. Der DAX gab um 0,21 Prozent auf 24.009 Punkte nach. MDAX und TecDAX büßten 1,17 respektive 0,28 Prozent ein. In den drei genannten Indizes gab es 31 Gewinner und 68 Verlierer. Das Abwärtsvolumen lag bei 56 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX zog um 1,02 Punkte auf 19,38 Zähler an. Stärkste Sektoren waren Versicherungen (+1,00%) und Banken (+0,76%). Am schwächsten tendierten Chemietitel (-3,04%) und Autowerte (-1,92%). Im DAX hatte Munich Re (+1,61%), Bayer (+0,92%) und Commerzbank (+0,82%) performancetechnisch die Nase vorne. Am schwächsten präsentierten sich Volkswagen (-3,66%), BASF (-3,07%) und Porsche AG (-3,02%). Fuchs SE brach im MDAX nach einer Gewinnwarnung um 12,91 Prozent ein.

An der Wall Street konnte der Dow um 0,53 Prozent auf 44.255 Punkte zulegen. Der von Technologiewerten geprägte Nasdaq 100 machte zwischenzeitliche deutliche Verluste wett und schloss mit 0,10 Prozent im Plus bei 22.908 Zählern. 58 Prozent der Werte an der NYSE verabschiedeten sich im positiven Terrain aus dem Handel. Das Aufwärtsvolumen betrug 62 Prozent. 48 neuen 52-Wochen-Hochs standen 40 Tiefs gegenüber. Der US-Dollar wertete gegenüber allen anderen Hauptwährungen ab. EUR/USD notierte gegen Ende des New Yorker Handels 0,33 Prozent fester bei 1,1639 USD. Ethereum haussierte gegenüber dem Greenback um 11,55 Prozent auf 3.395 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries sank um drei Basispunkte auf 4,46 USD. Gold verteuerte sich an der Comex um 0,51 Prozent auf 3.354 USD. Der Preis für WTI-Öl stieg nach den Lagerbestandsdaten um 0,15 Prozent auf 66,62 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh bei nur geringen Ausschlägen uneinheitlich. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,21 Prozent fester bei 203.06 Punkten. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Abschlag von 0,17 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (24.265) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite zunächst auf die Verbraucherpreisdaten für die Eurozone. Am Nachmittag könnten sich Impulse aus den USA mit den Einzelhandelsumsätzen, den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe und dem Philadelphia-Fed-Index ergeben. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Novartis, ABB, TSMC, Easyjet, PepsiCo, GE Aerospace, Travelers Cos und Abbott. Nach der Schlussglocke an der Wall Street öffnen Netflix und BHP Group ihre Bücher. Bereits gestern nach Xetra-Schluss gab Gerresheimer bekannt, dass man die Gespräche über ein mögliches Übernahmeangebot mit Private Equity Investoren abgebrochen habe. Die Aktie notierte auf Tradegate zuletzt bei 47,38 EUR nach einem Xetra-Schluss bei 50,60 EUR.