Die Aktie des Ausrüsters für die Halbleiterindustrie Aixtron (WKN: A0WMPJ) hatte nach mehrjähriger Rally im Dezember 2023 ein Dekadenhoch bei 39,89 EUR markiert. Der nachfolgend etablierte Abwärtstrend drückte die Notierung bis zum April dieses Jahres auf ein 5-Jahres-Tief bei 8,45 EUR. Seither läuft eine schwungvolle Rally, die das Papier signifikant über die 200-Tage-Linie befördert hat, die unlängst von der 50-Tage-Linie bullish gekreuzt („Golden Cross“) wurde. Zuletzt ging der Wert unterhalb des am 3. Juli bei 16,63 EUR erzielten 10-Monats-Hochs in den Konsolidierungsmodus über. Im gestrigen Handel kam Schwung in die Aktie und sie überwand begleitet von hohem Volumen die fallende Eindämmungslinie vom Verlaufshoch. Ein prozyklisches Anschlusssignal zugunsten der Bullen entstünde nun oberhalb der im Test befindlichen horizontalen Widerstandszone 16,63/16,72 EUR (Tagesschlusskursbasis). Als potenzielle nächste Ziele auf der Oberseite fungieren die Bereiche 16,97 EUR, 17,11/17,12 EUR, 17,40/17,47 EUR und 17,88 EUR. Mögliche Rücksetzer sollten nun idealerweise spätestens bei 16,04-16,11 EUR auf Kaufinteresse stoßen, um das konstruktive Chartbild im kurzfristigen Zeitfenster nicht zu gefährden. Unmittelbar bearish wäre eine Verletzung der weiteren Supportzone bei 15,56-15,78 EUR per Tagesschluss zu werten. Saisonal verfügt der Wert derzeit über Rückenwind. Laut Seasonax konnte er in den vergangenen zehn Jahren sieben Mal im Zeitraum vom 18. Juli bis zum 31. Juli Zugewinne verbuchen. Die Durchschnittsrendite des Musters betrug 4,52 Prozent (Median: +3,99%). Das Unternehmen wird am 31. Juli seine Quartalszahlen präsentieren.