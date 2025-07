Am deutschen Aktienmarkt dominierten am Donnerstag die Bullen das Kursgeschehen. Unterstützung lieferten abnehmende Sorgen um eine mögliche Entlassung von Fed-Chef Jerome Powell durch US-Präsident Donald Trump sowie deutlich besser als erwartet hereingekommene US-Konjunkturdaten. Der DAX sprang um 1,51 Prozent nach oben auf 24.371 Punkte. MAX und TecDAX verbuchten Zugewinne von 0,96 respektive 1,70 Prozent. In den drei genannten Indizes gab es 77 Gewinner und 24 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen lag bei 78 Prozent. Der Volatilitätsindex VIX sank um 1,60 Punkte auf 17,78 Zähler. Stärkste Sektoren waren Industrie (+2,68%) und Technologie (+2,44%). Gegen den Trend schwächelten Versorger (-0,78%) und Medienwerte (-0,45%). Im DAX profitierte Siemens (+4,08% auf 226,00 EUR) von starken Zahlen des Wettbewerbers ABB. Die Aktie visiert damit erneut die obere Begrenzung einer mehrwöchigen Trading-Range an. Ein nachhaltiger Anstieg über 227,90 EUR würde entsprechend ein technisches Ausbruchssignal erzeugen.

An der Wall Street zog der Dow um 0,52 Prozent auf 44.484 Punkte an. Der technologielastige Nasdaq 100 verbesserte sich um 0,74 Prozent auf ein neues Rekordhoch bei 23.078 Zählern. 66 Prozent der Werte an der NYSE konnten zulegen. Das Aufwärtsvolumen betrug 70 Prozent. Es gab 108 neue 52-Wochen-Hochs und 20 Tiefs. Der US-Dollar wertete gegenüber allen anderen Hauptwährungen auf. EUR/USD gab gegen Ende des New Yorker Handels um 0,37 Prozent auf 1,1598 USD nach. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries sank um einen Basispunkt auf 4,46 Prozent. Gold verbilligte sich an der Comex um 0,40 Prozent auf 3.346 USD. Der Preis für WTI-Öl stieg um 1,82 Prozent auf 67,59 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh überwiegend von der freundlichen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,40 Prozent fester bei 204,04 Punkten. Besonders deutlich nach oben ging es mit dem Taipei TWSE (+1,11%) in Taiwan nach den starken Zahlen vom Chip-Riesen TSMC. Gegen den Trend neigten der Nikkei 225 (-0,27%) in Tokio und der koreanische Kospi (-0,18%) zur Schwäche. Von der konjunkturellen Seite kühlte sich die Kerninflation bei den Verbraucherpreisen in Japan im Juni deutlich ab von zuvor 3,7 auf nun 3,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Aufschlag von 0,17 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (24.469) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite zunächst auf die deutschen Erzeugerpreise. Am Nachmittag könnten die US-Daten zu den Baubeginnen und Baugenehmigungen sowie zur Verbraucherstimmung nach Lesart der University of Michigan für Impulse sorgen. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von 3M, SLB, American Express und Charles Schwab. Nach dem gestrigen Xetra-Schluss senkte Salzgitter aufgrund eines schwachen zweiten Quartals den Ausblick für das Gesamtjahr. Die Aktie fiel auf Tradegate auf 23,92 EUR (Xetra-Schluss: 26,24 EUR). Netflix (nachbörslich: -1,84%) reagierte gestern nach der Schlussglocke an der Wall Street zunächst im nachbörslichen Handel positiv auf besser als erwartete Quartalszahlen, drehte dann jedoch deutlich ins Minus.