Die Aktie des Autovermieters Sixt (WKN: 723132) hatte im Juli 2024 ein 4-Jahres-Tief bei 58,70 EUR verzeichnet und konnte darüber einen Boden ausbilden. Mit Blick auf das mittelfristige Chartbild orientiert sich der Wert nach dem Markieren eine Korrekturtiefs bei 63,85 EUR im April wieder nordwärts. Die zweite Impulswelle ausgehend vom Juni-Tief (73,50 EUR) beförderte den Anteilsschein schwungvoll über alle relevanten und mittlerweile sämtlich steigenden gleitenden Durchschnittslinien bis auf ein am Freitag gesehenes 18-Monats-Hoch bei 98,70 EUR. In der kurzen Frist steigt nun die Wahrscheinlichkeit für eine ausgedehnte Konsolidierung oder einen deutlicheren Rücksetzer an. Das Papier erreichte ein mittelfristig bedeutsames Ziel- und Widerstandscluster und formte darunter bei überhitzten markttechnischen Indikatoren eine Unentschiedenheitskerze. Ein Rutsch unter das Freitagstief bei 96,75 EUR per Tagesschluss würde nun eine preisliche Bestätigung für den Beginn einer Verschnaufpause liefern. Mögliche nächste Auffangbereiche lauten in diesem Fall 92,80-93,85 EUR und 89,90/90,25 EUR. Darunter wäre eine kräftigere Korrekturphase mit Zielrichtung 86,65 EUR und 81,95-83,30 EUR einzuplanen. Mit einem Tagesschluss über 98,70 EUR entstünde derweil ein prozyklisches Signal für eine unmittelbare Ausdehnung der dominanten Rally mit Zielrichtung 101,33/102,20 EUR. Das Unternehmen wird am 13. August seine Halbjahreszahlen präsentieren.