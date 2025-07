Am deutschen Aktienmarkt überwogen zum Wochenausklang die negativen Vorzeichen. Händler sprachen von Gewinnmitnahmen vor dem Wochenende. Der DAX schloss 0,33 Prozent tiefer bei 24.290 Punkten. Auf Wochensicht rückte er um 0,14 Prozent vor. Der TecDAX sank am Berichtstag um 0,42 Prozent. Für den MDAX der mittelgroßen Werte ging es derweil um 0,27 Prozent nach oben. In den drei genannten Indizes gab es 45 Gewinner und 53 Verlierer. Das Abwärtsvolumen überwog mit 67 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX kletterte um 0,40 Punkte auf 18,18 Zähler. Mit Blick auf die Sektorenperformance hatten die als defensiv geltenden Versorger (+0,96%) die Nase vorne, gefolgt von Einzelhandelswerten (+0,76%). Am schwächsten tendierten die Sektoren Pharma & HealthCare (-0,92%), Telekommunikation (-0,71%) und Automobil (-0,71%). E.ON (+1,07%) und RWE (+0,83%) belegten nachrichtenlos die oberen beiden Plätze im DAX-Tableau. Am unteren Ende waren Sartorius (-2,57%) und Siemens Energy (-1,59%) anzutreffen.

An der Wall Street gab der Dow um 0,32 Prozent auf 44.342 Punkte nach. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,07 Prozent abwärts auf 23.065 Zähler. 58 Prozent der Werte an der NYSE verbuchten negative Vorzeichen. Das Abwärtsvolumen lag bei 54 Prozent. Es gab 113 neue 52-Wochen-Hochs und 33 Tiefs. Beim US-Dollar kam es nach der jüngsten Erholung zu Gewinnmitnahmen. EUR/USD notierte gegen Ende des New Yorker Handels 0,25 Prozent fester bei 1,1626 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries sank um drei Basispunkte auf 4,42 Prozent. Der Preis für WTI-Öl gab um 0,30 Prozent auf 67,34 USD nach. Gold verteuerte sich an der Comex um 0,39 Prozent auf 3.358 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh uneinheitlich. Der MSCI Asia Pacific ex-Japan Index handelte 0,14 Prozent tiefer bei 657,01 Punkten. Die Börsen in Japan blieben feiertagsbedingt geschlossen. Der Nikkei 225 Future notierte nach den Wahlen zum japanischen Oberhaus vom Sonntag kaum verändert. Der Yen wertete gegenüber dem US-Dollar leicht auf. Die Partei von Premierminister Ishiba musste eine Niederlage hinnehmen. Ishiba sicherte jedoch zu, auf seinem Posten zu bleiben. Die chinesische Notenbank PBoC ließ ihre LPR-Leitzinsen für 1 Jahr und 5 Jahre unverändert bei 3,0 respektive 3,5 Prozent. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Aufschlag von 0,13 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (24.259) ein Handelsstart im Minus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf den Index der Frühindikatoren in den USA. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Ryanair Holdings, Domino’s Pizza, Roper Technologies und Verizon Communications.