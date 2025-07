Der deutsche Aktienmarkt orientierte sich am Dienstag weiter abwärts. Der DAX schloss 1,09 Prozent tiefer bei 24.042 Punkten. MDAX und TecDAX verbuchten Abschläge von 0,68 respektive 1,42 Prozent. In den drei genannten Indizes gab es 33 Kursgewinner und 65 Verlierer. Das Abwärtsvolumen betrug 57 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX sprang um 1,31 Punkte nach oben auf 19,45 Zähler. Den dritten Tag in Folge waren Versorgeraktien (+0,58%) in der Sektorenbetrachtung am stärksten gesucht. Am schwächsten tendierten Technologiewerte (-3,46%). Trotz solider Quartalszahlen bildete die Aktie von Sartorius das Schlusslicht im DAX mit einem Minus von 5,36 Prozent. Fresenius SE legte nachrichtenlos an der Indexspitze 2,36 Prozent zu.

An der Wall Street kletterte der Dow um 0,41 Prozent auf 44.502 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 verlor derweil 0,50 Prozent auf 23.064 Zähler. 68 Prozent der Werte an der NYSE konnten zulegen. Das Aufwärtsvolumen lag bei 75 Prozent. 78 neuen 52-Wochen-Hochs standen 17 Tiefs gegenüber. Der US-Dollar stand unter Druck. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries sank um drei Basispunkte auf 4,35 Prozent und rutschte damit unter ihre steigende 200-Tage-Linie. WTI-Öl verbilligte sich um 1,25 Prozent auf 66,36 USD. Gold verteuerte sich an der Comex um 1,10 Prozent auf 3.444 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh auf breiter Front von der freundlichen Seite. Für gute Laune sorgte die Verkündung eines Handelsabkommens zwischen den USA und Japan mit einem Importzoll für japanische Güter in Höhe von 15 Prozent. Heute werden sich laut US-Präsident Trump die Delegationen der USA und der EU zu Verhandlungen treffen. Der Nikkei 225 haussierte in Tokio um 3,72 Prozent und löste damit eine mehrwöchige Konsolidierung mit einem 12-Monats-Hoch bullish auf. Der marktbreite Topix verzeichnete auf Schlusskursbasis ein Rekordhoch. Für die Toyota-Aktie ging es um rund 16 Prozent aufwärts. Dies war der größte Tagesanstieg seit 1987. Auch die anderen Autoaktien verbuchten prozentual zweistellige Aufschläge. Medienberichten zufolge wird Premierminister Ishiba im August zurücktreten, nachdem seine Partei bei den jüngsten Oberhauswahlen eine Niederlage hinnehmen musste. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Aufschlag von 0,25 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (24.254) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf das Verbrauchervertrauen in der Eurozone sowie auf die Daten zum Verkauf bestehender Häuser in den USA. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Unicredit, Equinor, Alstom, AT&T, GE Vernova, Freeport-McMoRan und Hochtief. Bereits gestern nach Handelsschluss lieferte das DAX-Schwergewicht SAP seine negativ aufgenommenen Quartalszahlen ab. Nach der Schlussglocke an der Wall Street werden Alphabet, Tesla, IBM und T-Mobile US mit Zahlen im Fokus stehen.