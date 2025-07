Nächste Unterstützungen:

24.078-24.122

23.922-23.944

23.790-23.846

Nächste Widerstände:

24.276-24.311

24.360-24.399

24.451-24.495

Die Bullen verfügen heute über den technischen Vorteil, solange der nächste Support bei 24.078-24.122 Punkten nicht per Stundenschluss unterboten wird. Nächste Hürden und potenzielle Ziele lauten 24.276-24.311 Punkte und 24.360-24.399 Punkte. Kann der Index die letztgenannte Zone per Stundenschluss knacken, entstünde ein erstes prozyklisches Indiz für ein mögliches Ende der Abwärtskorrektur vom Rekordhoch. Bestätigt würde dieses Szenario über 24.451-24.495 Punkten mit nächstem Kursziel 24.639 Punkte. Unter 24.078 Punkten entstünden hingegen unmittelbare Abwärtsrisiken in Richtung zunächst 23.922-23.944 Punkte.