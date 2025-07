Die Aktie von MTU Aero Engines (WKN: A0D9PT) weist einen intakten langfristigen Aufwärtstrend auf. Auf Sicht der vergangenen zwölf Monate konnte sie um rund 39 Prozent zulegen. Zuletzt war sie vom im April bei 249,60 EUR gesehenen Korrekturtief bis auf ein am vergangenen Donnerstag verzeichnetes Allzeithoch bei 395,80 EUR haussiert. In Reaktion auf die Veröffentlichung der Quartalszahlen setzte sich jedoch eine schwächere Tendenz durch und das Papier ging in den Korrekturmodus über. Am Freitag formte es eine bullishe Hammer-Kerze oberhalb des bei 349,40 EUR markierten 5-Wochen-Tiefs. In der kurzen Frist erscheint daher eine technische Erholung plausibel. Relevante nächste Widerstandsthemen lauern bei derzeit 363,91 EUR (50-Tage-Linie), 369,60-371,50 EUR sowie 374,10-377,22 EUR. Erst oberhalb der letztgenannten Zone (Tagesschlusskursbasis) würde eine zeitnahe erneute Attacke auf das Rekordhoch signalisiert. Mit einem Tagesschluss unterhalb von 349,40 EUR entstünde nun ein prozyklisches Anschlusssignal im korrektiven Abwärtstrend in Richtung zunächst 337,20-339,95 EUR und eventuell 329,23 EUR (steigende 200-Tage-Linie).