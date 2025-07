Am deutschen Aktienmarkt überwogen zum Wochenausklang die negativen Vorzeichen. Der vielbeachtete Ifo-Geschäftsklimaindex konnte im Juli nur geringfügig auf 88,6 (Vormonat: 88,4) Punkte zulegen. Daneben richtete sich der Fokus auf die Berichtssaison sowie auf die Möglichkeit eines Trade-Deals zwischen den USA und der EU. Der DAX gab um 0,32 Prozent auf 24.218 Punkte nach. MDAX und TecDAX verloren 0,47 respektive 0,19 Prozent. In den drei genannten Indizes gab es 41 Gewinner und 58 Verlierer. Das Abwärtsvolumen lag bei 55 Prozent. Der Volatilitätsindex stieg um 0,18 Punkte auf 18,13 Zähler. Mit der Hoffnung auf den Trade-Deal hatten Automobilwerte (+2,75%) in der Sektorenbetrachtung klar die Nase vorne, gefolgt von Technologietiteln (+0,40%). Am schwächsten tendierten Finanzdienstleister (-1,41%) und Banken (-1,14%). Volkswagen haussierte an der DAX-Spitze ungeachtet eines Gewinneinbruchs im ersten Halbjahr und einer Senkung der Jahresprognose um 4,55 Prozent. Ebenfalls stark im Markt lagen Porsche AG (+3,68%), Porsche Holding (+3,11%), BMW (+2,77%) und Mercedes-Benz (+2,61%). MTU büßte als Schlusslicht im Leitindex 1,94 Prozent ein. Puma brach im MDAX nach einer Umsatz- und Gewinnwarnung um 15,96 Prozent ein.

An der Wall Street gewann der Dow 0,47 Prozent hinzu auf 44.902 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 verbesserte sich um 0,23 Prozent auf ein Rekordhoch bei 23.272 Zählern. 59 Prozent der Werte an der NYSE konnten zulegen. Das Aufwärtsvolumen lag bei ebenfalls 59 Prozent. 98 neuen 52-Wochen-Hochs standen 15 Tiefs gegenüber. Der US-Dollar wertete gegenüber fast allen anderen Hauptwährungen auf. EUR/USD sank gegen Ende des New Yorker Handels um 0,05 Prozent auf 1,1742 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries sank um einen Basispunkt auf 4,39 Prozent. Gold verbilligte sich an der Comex um 1,12 Prozent auf 3.336 USD. Der Preis für WTI-Öl sank um 1,32 Prozent auf 65,16 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh uneinheitlich. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,08 Prozent fester bei 208,52Punkten. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Aufschlag von 0,40 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (24.482) ein Handelsstart im Plus erwartet. Beflügelt wird die Stimmung von der am Sonntag verkündeten Vereinbarung eines Handelsabkommens zwischen den USA und der EU. Demnach sollen für die meisten Güter 15%-Zölle auf Importe aus der EU in die USA erhoben werden. Unklar blieben die Aussagen der beiden Seiten, ob darunter auch der Bereich der Medikamente fallen soll.

Heute stehen keine relevanten Makro-Daten auf der Agenda. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Nordex, Essilor-Luxottica und Heineken.