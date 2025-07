Nächste Unterstützungen:

24.204

24.065-24.132

23.922-23.957

Nächste Widerstände:

24.344-24.385

24.451-24.515

24.639

Im Rahmen des übergeordnet intakten Aufwärtstrends befindet sich der Index in einer volatilen Seitwärtsbewegung oberhalb der steigenden 50-Tage-Linie. Die vorbörsliche Indikation lässt für heute einen Handelsstart deutlich im Plus erwarten. Im Fokus stehen nächste Hürden bei 24.344-24.385 Punkten, 24.451-24.515 Punkten und 24.639 Punkten (Rekordhoch). Ein signifikanter Tagesschluss über der letztgenannten Marke würde mögliche nächste Ausdehnungsziele bei 24.832-24.913 Punkten und 25.025-25.100 Punkten aktivieren. Unterstützt ist die Preiskurve aktuell als Nächstes bei 24.204 Punkten, 24.065-24.132 Punkten und 23.922-23.957 Punkten. Eine Verletzung der letztgenannten Zone per Tagesschluss würde den Übergang vom Konsolidierungsmodus in eine deutlichere mehrtägige bis mehrwöchige Abwärtskorrektur indizieren.