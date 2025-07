Nächste Unterstützungen:

23.922-23.958

23.837/23.846

23.703/23.717

Nächste Widerstände:

24.061-24.065

24.135/24.137

24.193-24.253

Per Tagesschluss (23.970) konnte er die 50-Tage-Linie verteidigen, die zusammen mit weiteren Unterstützungsthemen ein sich bis 23.922 Punkte erstreckendes Supportcluster bildet. Ein Rutsch darunter per Tagesschluss würde für den Übergang vom derzeitigen Konsolidierungsmodus in eine deutlichere mehrtägige bis mehrwöchige Abwärtskorrektur sprechen. Nächste potenzielle Auffangbereiche liegen in diesem Fall bei 23.837/23.846 Punkten, 23.703/23.717 Punkten, 23.620-23.675 Punkten und 23.386-23.467 Punkten. Zur heutigen Eröffnung ist zunächst mit steigenden Kursen zu rechnen. Mögliche Erholungsziele liegen bei 23.061-24.065 Punkten, 24.135/24.137 Punkten und 24.193-24.253 Punkten. Ein Stundenschluss darüber würde das kurzfristige Bild aufhellen mit Chancen in Richtung 24.326/24.337 Punkte und 24.444-24.515 Punkte.