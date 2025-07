Die Bayer-Aktie (WKN: BAY001) hatte ausgehend von einem im Jahr 2015 bei 146,45 EUR verzeichneten Rekordhoch einen primären Abwärtstrend gestartet, der die Notierung bis auf ein am 7. April gesehenes Dekadentief bei 18,38 EUR drückte. Das Kursgeschehen oberhalb dieses Tiefs entwickelte sich zu einem mehrmonatigen Doppelboden, der im Juni komplettiert wurde. Zuletzt ließ die Schwungkraft des mittelfristigen Aufwärtstrends nach und der Wert erreichte das untere Band einer langfristig relevanten Ziel- und Widerstandszone. Die am 28. Juli unterhalb des bei 29,78 EUR verzeichneten Verlaufshochs geformte Bearish-Engulfing-Kerze leitete nun eine kurzfristige Schwächephase ein. Die negative Implikation des Kerzenmusters wurde mit gestrigen weiteren Abgaben und einem Tagesschluss unterhalb der Aufwärtslücke vom 24. Juli bestätigt. Fortgesetzte Abgaben sollten daher nun eingeplant werden. Unterhalb von 28,50 EUR würden mögliche Auffangbereiche bei 27,92 EUR, 27,58/27,61 EUR und 26,66-27,00 EUR in den Fokus rücken. Mit Blick auf die Oberseite würde ein Tagesschluss oberhalb der Barriere bei 29,78/29,85 EUR den dominanten Aufwärtstrend bestätigen und Anschlusspotenzial in Richtung zunächst 31,03/31,70 EUR und 32,56/33,14 EUR eröffnen. Das Unternehmen wird am 6. August seine Quartalszahlen vorlegen.