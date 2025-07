Nächste Unterstützungen:

24.161

24.041

23.922-23.961

Nächste Widerstände:

24.310-24.337

24.444-24.515

24.639

Am übergeordneten Chartbild ergeben sich keine Veränderungen. Die Trading-Range der vergangenen Tage bleibt intakt. Der Index konsolidiert bislang den mittelfristigen Aufwärtsimpuls vom April-Tief. Entsprechend ist das technische Bias noch neutral. Belastungsfaktoren sind jedoch die ungünstige Saisonalität sowie die nachlassende Marktbreite. Die Stops bestehender Long-Positionen sollten daher zur Gewinnsicherung engmaschig nachgezogen werden. Nächster Widerstand befindet sich bei 24.310-24.337 Punkten. Darüber dürfte die massivere Barriere bei 24.444-24.515 Punkten angesteuert werden, deren Überwindung schließlich das Rekordhoch bei 24.639 Punkten als mögliches Ziel aktivieren würde. Unterstützt ist der Index derzeit als Nächstes bei 24.161 Punkten, 24.041 Punkten und 23.922-23.961 Punkten. Ein Rutsch darunter per Tagesschluss würde für den Übergang vom derzeitigen Konsolidierungsmodus in eine deutlichere mehrtägige bis mehrwöchige Abwärtskorrektur sprechen. Nächste potenzielle Auffangbereiche liegen in diesem Fall bei 23.837/23.846 Punkten, 23.703/23.717 Punkten, 23.620-23.675 Punkten und 23.386-23.467 Punkten.