Die Aktie der DHL Group – Deutsche Post – (WKN: 555200) hatte oberhalb des im Januar bei 33,04 EUR verzeichneten 3-Jahres-Tiefs einen mehrmonatigen Boden geformt und am 13. Februar mit einem dynamischen Ausbruch auf der Oberseite bestätigt. Die nachfolgende dynamische Rally beförderte die Notierung bis zum 6. März auf ein 13-Monats-Hoch bei 44,27 EUR. Der anschließende Abverkauf drückte die Preiskurve im April temporär im Rahmen einer Bärenfalle unter das Januar-Tief bis auf 30,96 EUR. Seither befinden sich die Bullen wieder am Ruder. Der Wert überwand alle relevanten gleitenden Durchschnittslinien und ging zuletzt im Dunstkreis des 61,8%-Fibonacci-Retracements des vorausgegangenen Abverkaufs in den Konsolidierungsmodus über. Ein nachhaltiger Tagesschluss über der aktuellen Hürde bei 39,45/39,52 EUR würde den mittelfristigen Aufwärtstrend bestätigen und nächste potenzielle Ziele und Barrieren bei 40,55/40,79 EUR, 41,42-41,85 EUR und 43,09 EUR in den charttechnischen Fokus rücken. Darüber wäre ein Vorstoß an die langfristig bedeutsame horizontale Widerstandszone bei 44,27-47,34 EUR plausibel. Mit Blick auf die Unterseite lassen sich nächste Supportbereiche bei 38,47 EUR und 37,12-37,98 EUR ausmachen. Ein signifikanter Tagesschluss darunter würde das mittelfristige technische Bias neutralisieren. In diesem Fall lauten nächste Auffangbereiche 36,12-36,34 EUR und 35,54 EUR.