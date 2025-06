Nächste Unterstützungen:

23.917/23.924

23.800/23.808

23.674-23.735

Nächste Widerstände:

24.086-24.113

24.152-24.189

24.255

Der Index verbleibt im Konsolidierungsmodus unterhalb des am 28. Mai erzielten Rekordhochs. Das Risiko, dass hieraus ein deutlicherer Rücksetzer wird, ist angesichts der Situation in den markttechnischen Indikatoren und der saisonalen Schwächephase erhöht. Die Stops bestehender Long-Positionen sollten daher zur Gewinnsicherung engmaschig nachgezogen werden. Eine nächste Unterstützung liegt bei 23.917/23.924 Punkten. Darunter müssten fortgesetzte Abgaben in Richtung zunächst 23.800/23.808 Punkte und 23.674-23.735 Punkte eingeplant werden. Eine Verletzung der letztgenannten Zone würde den bedeutsameren Support bei 23.275-23.531 Punkten in den charttechnischen Fokus rücken. Nächste potenzielle Barrieren befinden sich bei 24.086-24.113 Punkten und 24.152-24.189 Punkten. Ein Stundenschluss darüber sowie ein Intraday-Anstieg über 24.255 Punkte würden nun bullishe Anschlusssignale im kurzfristigen Zeitfenster senden.