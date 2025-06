Der deutsche Aktienmarkt bot zum Wochenstart ein gemischtes Bild. Der DAX gab um 0,28 Prozent auf 23.931 Punkte nach. Für den TecDAX ging es um 0,59 Prozent abwärts. Derweil konnte der MDAX der mittelgroßen Werte um 0,53 Prozent zulegen. In den drei Indizes gab es 49 Gewinner und 53 Verlierer. Das Abwärtsvolumen überwog mit 64 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX stieg um 0,87 Punkte auf 21,39 Zähler. Stärkste Sektoren waren Medien (+1,70%) und Einzelhandel (+1,22%). Am schwächsten tendierten Automobilwerte (-2,29%) und Technologietitel (-1,32%). Zalando zog an der DAX-Spitze nachrichtenlos um 2,77 Prozent an, gefolgt von Fresenius SE (+1,97%) und Siemens Energy (+1,94%). Rheinmetall verlor als Schlusslicht im Leitindex 3,50 Prozent. Händler verwiesen zur Begründung auf einen Artikel des Nachrichtenmagazins Spiegel, wonach in Brüssel über mögliche Sondersteuern für Rüstungskonzerne nachgedacht werde. Allerdings ging es am Berichtstag für die Aktien der Branchenkollegen Hensoldt (+7,99%) und Renk (+3,98%) weiter aufwärts.

An der Wall Street verabschiedete sich der Dow 0,08 Prozent fester bei 42.305 Punkten aus dem Handel und verblieb damit in der engen Handelsspanne der vergangenen Tage. Der technologielastige Nasdaq 100 verbesserte sich um 0,71 Prozent auf 21.492 Zähler. An der NYSE gab es 1.272 Gewinner und 1.495 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen lag indes bei 53 Prozent. 88 neuen 52-Wochen-Hochs standen 52 Tiefs gegenüber. Der US-Dollar stand unter Druck. EUR/USD notierte gegen Ende des New Yorker Handels 0,83 Prozent fester auf einem Mehrwochenhoch bei 1,1442 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries zog um vier Basispunkte auf 4,45 Prozent an. Gold verteuerte sich an der Comex um 2,74 Prozent auf 3.379 USD. Der Preis für WTI-Öl sprang um 3,74 Prozent nach oben auf 62,90 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh überwiegend von der freundlichen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,18 Prozent fester bei 195,41 Punkten. Besonders deutliche Zugewinne verbuchte der Hang Seng Index (+1,16%) in Hongkong. Von der Makroseite enttäuschte der Caixin-Einkaufsmanagerindex für das chinesische verarbeitende Gewerbe mit einem Rückgang auf 48,3 Punkte, den niedrigsten Stand seit mehr als zwei Jahren und unterhalb der Schwelle von 50 Punkten, ab der Expansion angezeigt wird. Die Konsensschätzung hatte auf einen Anstieg von zuvor 50,4 auf 50,6 Punkte gelautet. Die Börsen in Südkorea blieben aufgrund der Präsidentschaftswahlen geschlossen. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Abschlag von 0,36 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (24.034) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf die Verbraucherpreisdaten aus der Eurozone sowie auf die US-Daten zum Auftragseingang in der Industrie und zur Anzahl offener Stellen. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von NIO und Dollar General. Hauptversammlungen finden statt bei Evotec, Hypoport, Adesso, SMA Solar Technology und Suss Microtec. Rheinmetall wird laut einer gestern Abend erfolgten Mitteilung des Indexbetreibers Stoxx mit Wirkung am 23. Juni in den wichtigen Index Euro-Stoxx-50 aufgenommen.