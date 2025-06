Nächste Unterstützungen:

23.740-23.800

23.674/23.676

23.476-23.523

Nächste Widerstände:

24.015-24.065

24.133-24.182

24.255

Die im Tageslauf getestete steigende 20-Tage-Linie (aktuell: 23.764) konnte per Tagesschluss (23.931) von den Bullen erfolgreich verteidigt werden. An der übergeordneten Ausgangslage ergeben sich keine Veränderungen. Der Index konsolidiert weiterhin den intakten mittelfristigen Aufwärtstrend unterhalb des in der Vorwoche markierten Rekordhochs (24.326). Die Vorbörse lässt für heute einen freundlichen Handelsstart erwarten. Nächste Widerstände lauten 24.015-24.065 Punkte und 24.133-24.182 Punkte. Ein Stundenschluss oberhalb der letztgenannten Zone würde ein erstes prozyklisches Signal zugunsten der Bullen liefern mit möglichen nächsten Zielen und Hürden bei 24.255 Punkten und 24.326 Punkten. Unterstützt ist die Preiskurve derzeit als Nächstes bei 23.740-23.800 Punkten. Darunter (Stundenschlusskursbasis) entstünde ein Warnsignal für den möglichen Übergang in eine deutlichere Abwärtskorrektur. Weitere mögliche nächste Auffangbereiche liegen dann bei 23.674/23.676 Punkten und 23.476-23.523 Punkten.