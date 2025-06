Die Siemens-Aktie (WKN: 723610) befindet sich in einem intakten langfristigen Aufwärtstrend und konnte dabei bis auf ein am 6. März bei 244,85 EUR verzeichnetes Allzeithoch vorstoßen. Der anschließende korrektive Abwärtstrend drückte den Wert in der Spitze um rund 34 Prozent bis auf am 7. April gesehene 162,38 EUR und damit an die primäre Aufwärtstrendlinie vom Tief im September 2022. Seither weist der mittelfristige Trend wieder nordwärts. Das Papier konnte dabei die steigende 200-Tage-Linie signifikant überwinden und zeigte ausgehend vom am 12. Mai erreichten 78,6%-Fibonacci-Retracement einen Rücksetzer an die ebenfalls überwundene 100-Tage-Linie. Dort formte es in den vergangenen beiden Handelstagen bullishe Umkehrkerzen (Engulfing/Hammer). In der kurzen Frist erscheint nun die Supportzone bei 208,05-211,78 EUR kritisch, wo sich derzeit auch der SMA 50 sowie das 38,2%-Fibonacci-Retracement der letzten Impulswelle befinden. Darunter wäre eine Ausdehnung des Rücksetzers in Richtung 202,21/203,62 EUR und eventuell 195,78-199,96 EUR einzuplanen. Bei 217,64-222,80 EUR befindet sich die nächste Widerstandszone, deren Überwindung ein prozyklisches Indiz für eine Fortsetzung der Rally vom April-Tief liefern würde. Bestätigt würde das bullishe Szenario oberhalb der Barriere bei 225,15-227,20 EUR mit potenziellen nächsten Zielen bei 231,20 EUR, 233,80 EUR und 241,90-244,85 EUR.