Der deutsche Aktienmarkt arbeitete sich am Dienstag aufwärts. Stützend wirkte ein deutlicher als erwartet ausgefallener Rückgang der Inflationsrate im Euroraum im Mai. Mit 1,9 Prozent (April: 2,2%) liegt die Teuerungsrate nun unterhalb des Inflationsziels der EZB. Auch in der Kernrate (2,3%) kam die Inflation niedriger als von Volkswirten prognostiziert (Konsensschätzung: 2,5% nach 2,7% im Vormonat) herein. Daneben sank die Arbeitslosenquote im gemeinsamen Währungsraum im April auf ein Rekordtief bei 6,2 Prozent. Der DAX stieg um 0,67 Prozent auf 24.092 Punkte. MDAX und TecDAX verbesserten sich um 0,06 respektive 1,14 Prozent. In den drei genannten Indizes gab es 63 Gewinner und 39 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen dominierte mit 69 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX sackte um 1,34 Punkte auf 20,05 Zähler ab. Die stärksten Sektoren waren Software (+1,88%) und Technologie (+1,61%). Gegen den Trend schwächelten vor allem Einzelhandelswerte (-2,28%) sowie Medientitel (-1,03%). Airbus belegte mit einem Plus von 2,33 Prozent nachrichtenlos den Spitzenplatz im DAX und konnte sich damit vom am Vortag erfolgreich getesteten technischen Supportcluster (SMAs 20 und 100) nach oben absetzen und ein 9-Wochen-Hoch markieren.

An der Wall Street stieg der Dow um 0,51 Prozent auf 42.520 Punkte und überwand damit seine zuletzt deckelnde 200-Tage-Linie. Der technologielastige Nasdaq 100 zog um 0,80 Prozent auf 21.663 Zähler an. 68 Prozent der Werte an der NYSE konnten zulegen. Das Aufwärtsvolumen betrug 69 Prozent. Es gab 81 neue 52-Wochen-Hochs und 31 Tiefs. Der US-Dollar wertete nach besser als erwarteten Konjunkturdaten gegenüber allen anderen Hauptwährungen auf. EUR/USD notierte gegen Ende des New Yorker Handels 0,64 Prozent tiefer bei 1,1369 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries stieg um zwei Basispunkte auf 4,47 Prozent. Gold verbilligte sich an der Comex um 0,54 Prozent auf 3.379 USD. Der Preis für WTI-Öl stieg um 1,33 Prozent auf 63,35 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh auf breiter Front von der freundlichen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,75 Prozent fester bei 196,45 Punkten. Der koreanische Kospi sprang nach den Präsidentschaftswahlen um 2,43 Prozent nach oben. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Abschlag von 0,05 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (24.191) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf die Servicesektor-Einkaufsmanagerindizes für die Eurozone, Großbritannien und die USA sowie auf den ADP-Arbeitsmarktbericht in den USA. Um 20.00 Uhr MESZ wird der Konjunkturbericht „Beige Book“ der US-Notenbank Fed veröffentlicht. Um 6.00 Uhr MESZ trat die Verdoppelung der US-Importzölle auf Stahl und Aluminium auf 50 Prozent in Kraft. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Voestalpine und Dollar Tree. Gestern nach Börsenschluss präsentierten CrowdStrike (nachbörslich: -6,48%) und Hewlett Packard Enterprise (nachbörslich: +4,86%) ihre Zahlenwerke.