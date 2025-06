Der TecDAX hatte im November 2021 ein 21-Jahres-Hoch bei 4.010 Punkten markiert. Die darunter ausgebildete mehrmonatige obere Umkehrformation wurde im Januar 2022 mit dem Rutsch unter die Marke von 3.536 Punkten komplettiert. Bis auf ein im Oktober 2022 bei 2.589 Punkten gesehenes 2-Jahres-Tief brach der Index ein, bevor sich die Bullen zurückmeldeten. Der seither laufende primäre Aufwärtstrend beförderte die Notierung in der Spitze bis auf im Februar verbuchte 3.905 Punkte. Es folgten ein dynamischer Kurseinbruch bis auf 3.010 Punkte und eine steile V-förmige Erholungsrally. Der gestrige schwungvolle Kursanstieg führte den Index nach einer mehrtägigen Verschnaufpause an der Hürde des Februar-Hochs auf ein 3-Jahres-Hoch bei 3.930 Punkten. Der Ausbruch bestätigt den Aufwärtstrend in allen relevanten Zeitebenen und rückt potenzielle nächste Ziele bei 3.951 Punkten und 4.010 Punkten ins charttechnische Visier. Kann der Index die letztgenannte Marke nachhaltig überwinden, entstünde deutlicheres Anschlusspotenzial in Richtung zunächst 4.148 Punkte und 4.247 Punkte. Ein Tagesschluss unterhalb der Supportzone bei 3.868-3.889 Punkten würde das bullishe Bias im kurzfristigen Zeitfenster negieren und zunächst eine zeitliche Ausdehnung der Konsolidierung oberhalb von 3.735 Punkten nahelegen mit potenziellen Auffangbereichen bei 3.831 Punkten und 3.790 Punkten.