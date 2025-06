Der deutsche Aktienmarkt orientierte sich zur Wochenmitte aufwärts. Stützend wirkte die Aussicht auf die mögliche Verabschiedung von Steuersenkungen und eines Fiskalpakets. Schwache US-Konjunkturdaten und der Beginn der 50%-Strafzölle seitens der USA auf Stahl– und Aluminiumimporte wirkten sich nicht kursbelastend aus. Der DAX schloss nach zwischenzeitlicher Markierung eines neuen Rekordhochs 0,77 Prozent fester bei 24.276 Punkten. MDAX und TecDAX gewannen 0,83 respektive 1,51 Prozent hinzu. In den drei genannten Indizes gab es 71 Gewinner und 31 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen betrug 72 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX sank um 0,27 Punkte auf 19,78 Zähler. Stärkste Sektoren waren Technologie (+4,01%) und Transport (+1,81%). Gegen den Trend schwächelten Banken (-0,89%) und Automobilwerte (-0,41%). An der DAX-Spitze haussierte die Aktie von Infineon um 4,21 Prozent auf ein 3-Monats-Hoch bei 35,81 EUR. Sie profitierte von einem starken Branchentrend. Der Halbleiter-Index SOX zog um 1,39 Prozent an und löste damit eine drei Wochen andauernde Konsolidierung bullish auf.

An der Wall Street verabschiedete sich der Dow 0,22 Prozent tiefer bei 42.428 Zählern aus dem Handel. Der von Technologiewerten geprägte Nasdaq 100 verbesserte sich indes um 0,27 Prozent auf 21.722 Zähler. An der NYSE gab es 1.379 Kursgewinner und 1.375 Verlierer. Das Abwärtsvolumen überwog mit 53 Prozent. 83 neuen 52-Wochen-Hochs standen acht Tiefs gegenüber. Der US-Dollar wertete gegenüber allen anderen Hauptwährungen ab. EUR/USD notierte gegen Ende des New Yorker Handels 0,37 Prozent fester bei 1,1413 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries sank um elf Basispunkte auf ein Mehrwochentief bei 4,36 Prozent. Gold verteuerte sich an der Comex um 0,59 Prozent auf 3.397 USD. Der Preis für WTI-Öl fiel trotz stärker als erwartet gesunkener Lagerbestände um 0,99 Prozent auf 62,78 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh uneinheitlich. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,07 Prozent tiefer bei 197,13 Punkten. Der koreanische Kospi (+1,14%) fiel durch anhaltende Stärke auf. Der Nikkei 225 (-0,38%) orientierte sich derweil südwärts. Belastend für die Anlegerstimmung wirkte eine schwach verlaufende Auktion 30-jähriger japanischer Staatsanleihen (JGBs). Der Caixin-PMI für den chinesischen Servicesektor kletterte im Mai von zuvor 50,7 auf 51,1 Punkte, was der Konsensschätzung entsprach. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Abschlag von 0,06 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (24.250) ein Handelsstart im Minus erwartet.

Heute richtet sich der Fokus auf die EZB-Leitzinsentscheidung. Es wird erwartet, dass die Notenbanker den Einlagensatz um 25 Basispunkte auf 2,00 Prozent senken. Dies wäre die achte Absenkung im laufenden Zyklus. Daneben sind von der Makroseite die Daten zum deutschen Auftragseingang, zu den Erzeugerpreisen in der Eurozone, zu den Erstanträgen auf US-Arbeitslosenhilfe und zur US-Handelsbilanz relevant. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Heidelberger Druckmaschinen und Ciena. Hauptversammlungen finden statt bei Gerresheimer, Scout24, Sixt, Deutsche Pfandbriefbank, GFT Technologies und Springer Nature. Wie der Indexbetreiber Stoxx gestern Abend mitteilte, steigen die Ionos-Aktien in dem MDAX auf und nehmen den Platz von Jenoptik ein, die dafür in den SDAX absteigen. Zudem kehren Mutares und Nagarro in den SDAX zurück und nehmen dabei die Plätze von Medios und Verbio ein.