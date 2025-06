Die Nemetschek-Aktie (WKN: 645290) bewegt sich in allen Zeitebenen in einem intakten Aufwärtstrend. Seit Jahresbeginn konnte sie bereits um 37 Prozent (DAX: 22%) zulegen. Nach einer dreiwelligen Abwärtskorrektur bis auf im April gesehene 88,90 EUR und einer nachfolgenden dynamischen Rally hatte das Papier zuletzt eine Seitwärtskonsolidierung unterhalb des im Februar erzielten Rekordhochs durchlaufen. Mit dem gestrigen von hohem Volumen begleiteten Ausbruch auf ein neues Allzeithoch bei 129,30 EUR meldeten sich die Bullen eindrucksvoll zurück. Mögliche Rücksetzer sollten nun die Preiskurve idealerweise nicht mehr per Tagesschluss unter den Support bei 124,20-125,50 EUR zurückführen, um den Aufwärtstrend im kurzfristigen Zeitfenster nicht zu gefährden. Unmittelbar bearish würde es erst unterhalb von 120,10-121,43 EUR mit Abwärtsrisiken in Richtung 114,36-117,60 EUR. Mit Blick auf die Oberseite befinden sich mögliche nächste Ausdehnungsziele bei 130,05 EUR, 132,55 EUR, 135,46/136,60 EUR und 139,48 EUR.