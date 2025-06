Am deutschen Aktienmarkt kletterten die Indizes am Donnerstag bei allerdings nachlassender Marktbreite weiter nordwärts. Wie erwartet hatte die EZB ihren Leitzins um weitere 25 Basispunkte auf 2,00 Prozent abgesenkt. Überrascht wurden die Marktbeobachter indes von einem positiven Inflationsausblick, was weitere Senkungen unwahrscheinlicher macht. Der Auftragseingang in der deutschen Industrie stieg im April gegenüber dem Vormonat um 0,6 Prozent und überraschte damit positiv. Die Konsensschätzung hatte auf einen Rückgang um 1,7 Prozent gelautet. Der DAX verbesserte sich um 0,19 Prozent auf 24.324 Punkte und verzeichnete ein neues Allzeithoch. MDAX und TecDAX rückten um 0,34 und 0,75 Prozent vor. In den drei genannten Indizes gab es 51 Gewinner und 50 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen betrug 51 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX sank um 0,61 Punkte auf 19,17 Zähler. Stärkste Sektoren waren Banken (+2,54%) sowie Pharma & HealthCare (+1,47%). Am schwächsten tendierten Konsumwerte (-1,01%) und Versorger (-0,94%). Bayer haussierte an der DAX-Spitze um 4,38 Prozent auf 26,43 EUR. Der Anteilsschein profitierte von einer Hochstufung seitens der Investmentbank Goldman Sachs auf „Buy“ von zuvor „Hold“.

An der Wall Street sank der Dow um 0,26 Prozent auf 42.320 Punkte. Für den von Technologiewerten geprägten Nasdaq 100 ging es um 0,80 Prozent abwärts auf 21.547 Zähler. An der NYSE gab es jeweils exakt 1.377 Kursgewinner und Verlierer. Das Abwärtsvolumen überwog mit 51 Prozent. 76 neuen 52-Wochen-Hochs standen 16 Tiefs gegenüber. EUR/USD notierte gegen Ende des New Yorker Handels 0,15 Prozent fester bei 1,1437 USD. Der Bitcoin sackte gegenüber dem Greenback um 2,51 Prozent auf 102.009 USD ab. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries verbesserte sich nach zwischenzeitlicher Markierung eines Mehrwochentiefs um drei Basispunkte auf 4,39 Prozent. Gold verbilligte sich an der Comex um 0,56 Prozent auf 3.380 USD. Der Preis für WTI-Öl stieg um 0,76 Prozent auf 63,33 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh uneinheitlich. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,08 Prozent tiefer bei 197,42 Punkten. Die Börsen in Südkorea blieben feiertagsbedingt geschlossen. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Aufschlag von 0,22 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (24.287) ein Handelsstart im Minus erwartet.

Heute richtet sich der Fokus von der Makroseite auf die US-Arbeitsmarktdaten (Non-Farm-Payrolls) für den Mai um 14.30 Uhr MESZ. Daneben sind die heimischen April-Daten zur Industrieproduktion und zur Handelsbilanz von Interesse. Unternehmensseitig veranstaltet HelloFresh seine Hauptversammlung. Bei Prosiebensat1 Media endet die Andienungsfrist am Mediaforeurope. Die Börse in Schweden bleibt feiertagsbedingt geschlossen.