Nächste Widerstände:

24.221

24.189

24.074-24.129

Nächste Widerstände:

24.326

24.468-24.550

24.624

Mit Blick auf den damit gegebenen Fehlausbruch, den ausgeprägten oberen Schatten in der Tageskerze sowie überkaufte und teilweise negativ zur Preiskurve divergierende markttechnische Indikatoren besteht eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für eine ausgeprägtere Verschnaufpause. Auch die Saisonalität liefert derzeit Gegenwind. Laut Seasonax konnte der Index in den vergangenen zehn Jahren lediglich in drei Jahren im Zeitraum vom 6. Juni bis zum 2. Oktober Zugewinne verbuchen. Die Durchschnittsrendite des Musters betrug minus 3,76 Prozent (Median: -2,55%). Die Stops bestehender Long-Positionen sollten daher zur Gewinnsicherung engmaschig nachgezogen werden. Nächste Unterstützungen befinden sich bei 24.221 Punkten, 24.189 Punkten und 24.074-24.129 Punkten. Ein Stundenschluss darunter würde das kurzfristige Chartbild leicht eintrüben mit unmittelbaren Abwärtsrisiken in Richtung zunächst 24.033/24.045 Punkte und 23.904-23.950 Punkte. Nächste Widerstände liegen aktuell bei 24.326 Punkten und 24.468-24.550 Punkten. Ein Stundenschluss darüber würde ein bullishes Anschlusssignal im intakten Aufwärtstrend generieren mit möglichen nächsten Zielen bei 24.624 Punkten und 24.688/24.694 Punkten.