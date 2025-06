Diese Analyse wurde am 10.06.2025 um 06:22 Uhr erstellt.

Der Silberpreis hatte im September 2022 ein 2-Jahres-Tief bei 17,54 USD verzeichnet und bewegt sich hiervon ausgehend in einem intakten primären Aufwärtstrend. Dieser Aufschwung wurde durch eine monatelange Seitwärtskorrektur zwischen den Marken 28,30 USD und 34,85 USD unterbrochen. In den vergangenen Tagen meldeten sich die Bullen eindrucksvoll zurück und beförderten die Notierung schwungvoll aus der etablierten Stauzone bis auf ein im gestrigen Handel markiertes Mehrjahreshoch bei 36,86 USD. Mit Blick auf eine erreichte nächste Fibonacci-Zielzone und bereits im überkauften Terrain notierende markttechnische Indikatoren muss eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für eine zeitnah einsetzende Verschnaufpause unterstellt werden. Auch die Sentimentindikatoren sowie die Saisonalität würden ein Konsolidierungsszenario unterstützen. Aus der preislichen Sicht bleiben die Bullen jedoch klar am Ruder, solange die Supportzone bei 33,50-34,85 USD im Fall eines Rücksetzers nicht verletzt wird. Unmittelbar bearish würde es im mittelfristigen Zeitfenster erst unterhalb von 31,62-32,66 USD. Als mögliche nächste mittelfristig relevante Zielzone auf der Oberseite fungiert der Bereich 38,30-38,89 USD. Ein unmittelbares Abarbeiten dieser Zone wäre im Fall eines Anstiegs über die aktuellen Barrieren bei 36,99 USD und 37,35 USD vorstellbar. Oberhalb von 38,89 USD könnte die Kursregion 41,40-43,11 USD ins Visier genommen werden.