Der deutsche Aktienmarkt verzeichnete zum Wochenstart bei feiertagsbedingt geringen Umsätzen Abgaben. Der DAX schloss 0,54 Prozent tiefer bei 24.174 Punkten. MDAX und TecDAX verloren 0,01 respektive 0,17 Prozent. In den drei genannten Indizes gab es 54 Gewinner und 45 Verlierer. Aufwärtsvolumen und Abwärtsvolumen hielten sich die Waage. Der Volatilitätsindex VDAX kletterte um 0,25 Punkte auf 19,07 Zähler und stabilisiert sich derzeit knapp oberhalb der 200-Tage-Linie. Die stärksten Sektoren waren Technologie (+1,48%) und Chemie (+0,74%). Am schwächsten tendierten Softwareaktien (-1,66%) und Versicherungen (-0,98%). Infineon zog an der DAX-Spitze um 1,44 Prozent an, gefolgt von BASF (+1,08%) und adidas (+0,99%). Die schwächsten Titel im Leitindex waren Siemens Energy (-2,86%), SAP (-1,74%) und Beiersdorf (-1,34%).

An der Wall Street verabschiedete sich der Dow praktisch unverändert bei 42.762 Punkten aus dem Handel. Der von Technologiewerten geprägte Nasdaq 100 verbesserte sich um 0,17 Prozent. 62 Prozent der Werte an der NYSE konnten zulegen. Das Aufwärtsvolumen betrug 61 Prozent. Es gab 75 neue 52-Wochen-Hochs und 14 Tiefs. Der Dollar wertete gegenüber allen anderen Hauptwährungen ab. EUR/USD notierte gegen Ende des New Yorker Handels 0,26 Prozent fester bei 1,1424 USD. Für den Bitcoin ging es um 3,87 Prozent nach oben auf 108.620 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries sank um drei Basispunkte auf 4,48 Prozent. Gold handelte an der Comex kaum verändert bei 3.351 USD. Silber (+2,04%), Platin (+4,49%) und Palladium (+3,10%) setzten ihre jüngste Aufholjagd gegenüber Gold fort. Silber und Platin verbuchten dabei Mehrjahreshochs. Palladium löste eine seit vergangenem November etablierte Range gen Norden auf. Der Preis für WTI-Öl stieg um 1,04 Prozent auf ein Mehrwochenhoch bei 65,25 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh auf breiter Front von der freundlichen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,65 Prozent fester bei 200,39 Punkten. Besonders kräftige Zugewinne waren beim Taipei TWSE (+2,14%) in Taiwan zu beobachten. Hier beflügelte das Schwergewicht Taiwan Semiconductor (+3,48%) vor der Veröffentlichung der Umsatzzahlen für den Mai. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Aufschlag von 0,30 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (24.192) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf den Sentix-Konjunkturindex für den Juni. Impulse könnten sich daneben von den in London stattfindenden Handelsgesprächen zwischen den USA und China ergeben. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von United Natural Foods und J.M. Smucker.