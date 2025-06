Die Kontron-Aktie (WKN: A0X9EJ) bewegt sich ausgehend vom im November 2024 bei 15,15 EUR verbuchten zyklischen Zwischentief in einem Aufwärtstrend. An einem langfristig relevanten Widerstandsbereich hatte sie im März einen schwungvollen Rücksetzer an den Support der steigenden 200-Tage-Linie gestartet. Dort meldeten sich die Bullen am 7. April zurück und initiierten nach der Ausbildung eines Korrekturtiefs bei 18,38 EUR einen weiterhin intakten Aufschwung. Im gestrigen Handel generierte das Papier ein bullishes Anschlusssignal in Gestalt eines von hohem Volumen begleiteten Ausbruches aus einer mehrwöchigen Stauzone. Es formte eine lange bullishe Tageskerze und schloss auf einem 3-Monats-Hoch bei 24,74 EUR. Damit richtet sich der charttechnische Fokus bereits wieder auf das Verlaufshoch bei 26,18 EUR. Darüber wäre ein unmittelbarer Vorstoß an die langfristige Ziel- und Widerstandsregion 27,25/28,06 EUR vorstellbar, die unter anderem aus dem im Jahr 2018 gesehenen Allzeithoch und einer Fibonacci-Projektion resultiert. Unterstützt ist die Preiskurve aktuell bei 23,90 EUR und 22,92-23,39 EUR. Zur Aufrechterhaltung des mittelfristig bullishen Chartbildes sollte die kritische Supportzone bei derzeit 21,66-22,33 EUR nicht per Tagesschluss unterboten werden. Impulse könnten sich von der heute stattfindenden Hauptversammlung ergeben. Am 17. Juni wird der Anteilsschein ex Dividende (voraussichtlich 0,60 EUR) gehandelt.