Am deutschen Aktienmarkt dominierten am Dienstag auf der Indexebene klar die negativen Vorzeichen. Der DAX verlor 0,77 Prozent auf 23.988 Punkte. MDAX und TecDAX büßten 1,05 respektive 0,26 Prozent ein. In den genannten Indizes gab es indes jeweils 50 Gewinner und Verlierer. Das Abwärtsvolumen lag bei 51 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX stieg um 0,46 Punkte auf 19,53 Zähler. Mit Blick auf die Sektorenperformance hatten Chemiewerte (+1,89%) die Nase vorne, gefolgt von Technologietiteln (+1,55%) und Automobilwerten (+1,11%). Am schwächsten präsentierten sich die Sektoren Telekommunikation (-2,01%), Industrie (-1,81%) und Versicherungen (-1,41%). Porsche AG haussierte nachrichtenlos an der DAX-Spitze um 3,37 Prozent. Der Anteilsschein konnte damit eine mehrtägige Range nach oben verlassen. Rheinmetall hielt aufgrund anhaltender Gewinnmitnahmen die rote Laterne im Leitindex mit einem Minus von 5,80 Prozent.

An der Wall Street rückte der Dow um 0,25 Prozent auf 42.867 Punkte vor. Der technologielastige Nasdaq 100 zog um 0,66 Prozent auf 21.942 Zähler an. Beide Indizes markierten Mehrmonatshochs. 62 Prozent der Werte an der NYSE schlossen im grünen Bereich. Das Aufwärtsvolumen lag bei 61 Prozent. Es gab 51 neue 52-Wochen-Hochs und 15 Tiefs. Am Devisenmarkt gab es kaum Bewegung. EUR/USD notierte gegen Ende des New Yorker Handels 0,09 Prozent fester bei 1,1432 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries verharrte bei 4,48 Prozent. Gold handelte an der Comex nahezu unverändert bei 3.354 USD. WTI-Öl verbilligte sich um 0,77 Prozent auf 64,79 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh ganz überwiegend von der freundlichen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,28 Prozent fester bei 200,39 Punkten. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Abschlag von 0,36 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (23.967) ein Handelsstart im Minus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf die US-Verbraucherpreisdaten für den Mai. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Inditex und Chewy. Nach der Schlussglocke an der Wall Street wird der SAP-Konkurrent Oracle seine Quartalszahlen präsentieren.