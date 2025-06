Am deutschen Aktienmarkt überwogen zur Wochenmitte die negativen Vorzeichen. Eine geringer als erwartete Verbraucherpreisinflation in den USA wirkte sich nicht kursstützend aus. Für leichte Verwirrung sorgten Aussagen von US-Präsident Trump zum Stand der Handelsgespräche mit China. Der DAX gab um 0,16 Prozent auf 23.949 Punkte nach. Für den TecDAX ging es um 0,34 Prozent abwärts. Gegen den Trend konnte der MDAX der mittelgroßen Werte um 0,27 Prozent zulegen. In den drei genannten Indizes gab es 47 Gewinner und 53 Verlierer. Das Abwärtsvolumen lag bei 56 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX sank um 0,51 Punkte auf 19,02 Zähler. Mit Blick auf die Sektorenperformance waren Medienwerte (+0,98%) und Industrietitel (+0,90%) am stärksten gesucht. Die größten Abgaben auf der Sektorenebene waren bei Telekommunikationswerten (-1,63%) und Konsumtiteln (-1,19%) zu beobachten. Bayer haussierte an der DAX-Spitze um 3,78 Prozent auf ein Mehrmonatshoch. Der Anteilsschein profitierte von mehreren Kaufempfehlungen und Kurszielanhebungen. Ebenfalls in der Anlegergunst hoch im Kurs standen Siemens Energy (+3,06%), Rheinmetall (+2,90%) und RWE (+2,15%). Am unteren Ende des DAX-Tableaus rangierten Deutsche Telekom (-1,71%), Brenntag (-1,65%), Infineon (-1,49%) und adidas (-1,46%).

An der Wall Street verabschiedete sich der Dow nahezu unverändert bei 42.866 Punkten aus dem Handel. Für den von Technologiewerten geprägten Nasdaq 100 ging es um 0,37 Prozent abwärts auf 21.861 Zähler. Beide Indizes kamen damit von intraday verzeichneten Mehrmonatshochs zurück. An der NYSE gab es 1.293 Gewinner und 1.467 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen lag indes geringfügig oberhalb des Abwärtsvolumens. 66 neuen 52-Wochen-Hochs standen 18 Tiefs gegenüber. Der US-Dollar neigte gegenüber den meisten anderen Hauptwährungen zur Schwäche. EUR/USD kletterte gegen Ende des New Yorker Handels um 0,52 Prozent auf ein Mehrwochenhoch bei 1,1485 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries sank um fünf Basispunkte auf 4,43 Prozent. Gold verteuerte sich an der Comex um 0,76 Prozent auf 3.369 USD. Der Preis für WTI-Öl sprang nach überraschend deutlich gesunkenen US-Lagerbeständen um 4,49 Prozent auf ein 2-Monats-Hoch bei 67,90 USD. Kurstreibend wirkten zudem gestiegene geopolitische Spannungen nach einem Bericht, wonach die USA eine Evakuierung des Botschaftspersonals im Irak vorbereite.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh uneinheitlich. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,03 Prozent fester bei 200,66 Punkten. Deutlich aufwärts ging es mit dem koreanischen Kospi (+0,80%), während der Nikkei 225 (-0,60%) in Tokio, der taiwanesische Taipei TWSE (-0,64%) und der Hang Seng Index (-0,55%) in Hongkong schwächelten. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Abschlag von 0,29 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (23.859) ein Handelsstart im Minus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf die US-Daten zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe und den Erzeugerpreisen. Daneben richtet sich das Augenmerk auf eine 22 Milliarden USD schwere Auktion für 30-jährige US-Staatsanleihen (T-Bonds). Unternehmensseitig veranstaltet Jenoptik seine Hauptversammlung. Nach US-Börsenschluss liefert der Softwarekonzern Adobe seine Quartalszahlen ab. Bereits gestern nach der Schlussglocke hatte der SAP-Konkurrent Oracle (nachbörslich: +7,58%) positiv aufgenommene Zahlen präsentiert.