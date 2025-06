Die Aktie des Versorgers E.ON (WKN: ENAG99) hatte im Oktober 2022 ein zyklisches Mehrjahrestief bei 7,28 EUR eingezogen. Der seither laufende primäre Aufwärtstrend beförderte sie bis ein am 26. Mai bei 15,85 EUR verzeichnetes 13-Jahres-Hoch. Zuletzt ging der Wert darunter in den Konsolidierungsmodus über. Im charttechnischen Fokus steht nun die in den vergangenen Tagen etablierte Handelsspanne. Ein Anstieg über deren obere Begrenzung bei 15,60 EUR würde zunächst das Hoch bei 15,85 EUR erneut ins Visier rücken. Ein Tagesschluss darüber würde den Aufwärtstrend in allen Zeitebenen bestätigen und unmittelbares Anschlusspotenzial in Richtung 16,46 EUR nahelegen. Mit Blick auf die Unterseite würde ein Tagesschluss unterhalb der Supportzone bei aktuell 15,09-15,26 EUR einen Hinweis auf eine deutliche zeitliche und preisliche Ausdehnung der Verschnaufpause unterhalb des Verlaufshochs wahrscheinlich machen. Der mittelfristige Aufwärtstrend würde erst unterhalb des Reaktionstiefs bei 14,55 EUR gebrochen.