Nächste Unterstützungen:

23.619

23.476

23.240/23.275

Nächste Widerstände:

23.885

23.949/23.975

24.026/24.028

Die Bären bleiben in der kurzen Frist am Ruder und das Chartbild in diesem Zeitfenster hat sich weiter eingetrübt. Im heutigen frühen Handel dürfte sich gemäß der vorbörslichen Indikation der Abschwung zunächst fortsetzen. Nächste Unterstützungen und mögliche Ziele lassen sich bei 23.619 Punkten und 23.476 Punkten ausmachen. Darunter wäre ein Test der mittelfristig relevanten Supportzone bei 23.240/23.275 Punkten zu favorisieren. Nächste Hürden auf der Oberseite lauten 23.885 Punkte, 23.949/23.975 Punkte und 24.026/24.028 Punkte. Erst darüber (Stundenschlusskursbasis) würde sich das kurzfristige Chartbild leicht aufhellen.