Die Aktie von Heidelberg Materials (WKN: 604700) bewegt sich in einem intakten und dynamischen langfristigen Aufwärtstrend. Auf Jahressicht konnte der Wert um rund 88 Prozent (DAX: 31%) zulegen. Nach dem Markieren eines Rekordhochs bei 191,05 EUR am 14. Mai dieses Jahres ging er in den Korrekturmodus über. Im Dunstkreis der stützenden 50-Tage-Linie zeigte er zuletzt einen Erholungsimpuls, der die Notierung von 171,00 EUR bis auf 182,45 EUR beförderte. Der am Freitag geformte Inside Day signalisiert nun knapp unterhalb der 20-Tage-Linie und der korrektiven Abwärtstrendlinie ein kurzfristiges Patt zwischen Bullen und Bären. Bullishe Signale im kurzfristigen Zeitfenster entstünden nun oberhalb der aktuellen Hürde bei 181,31-182,87 EUR sowie oberhalb von 185,45 EUR mit Zielrichtung 191,05 EUR. Die nachhaltige Überwindung der letztgenannten Marke würde den dominanten Aufwärtstrend bestätigen und die nächste Zielzone bei 196,50-200,65 EUR ins Visier rücken. Mit Blick auf die Unterseite verfügt die Preiskurve über nächste Auffangbereiche bei 179,40 EUR, 178,13 EUR, 175,00-175,90 EUR und 171,00-172,13 EUR. Unterhalb der letztgenannten Zone (Tagesschlusskursbasis) entstünde ein Signal für eine deutliche Ausdehnung der Abwärtskorrektur mit möglichen nächsten Unterstützungsthemen und Zielen bei 166,80-168,35 EUR und 160,37-163,84 EUR. Unterhalb von 155,73 EUR müsste perspektivisch ein Wiedersehen mit der nun langfristig kritischen Supportzone bei derzeit 133,90/133,97 EUR eingeplant werden. Saisonal verfügt der Wert derzeit über Gegenwind. Laut Seasonax konnte er in den vergangenen zehn Jahren lediglich in drei Jahren im Zeitraum vom 9. Juni bis zum 6. Juli Zugewinne verbuchen. Die Durchschnittsrendite in diesem Zeitfenster betrug minus 4,03 Prozent (Median: -2,05%).