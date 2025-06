Die Aktie des Flughafenbetreibers Fraport (WKN: 577330) hatte im August 2024 ein Tief bei 42,90 EUR markiert und bewegt sich hiervon ausgehend in einem intakten Aufwärtstrend. Zuletzt startete sie nach dem Erreichen eines 3-Jahres-Hochs bei 64,80 EUR und der Ausbildung einer bearishen Shooting-Star-Kerze am 6. Juni eine Abwärtskorrektur. Der Rücksetzer drückte die Notierung am Freitag bis auf 59,35 EUR und damit in den Dunstkreis der steigenden 50-Tage-Linie. Dort einsetzendes Kaufinteresse hinterließ eine ausgeprägte Lunte in der Tageskerze. Eine weitergehende Erholung erscheint in der kurzen Frist vorstellbar, würde jedoch bereits bei 61,00 EUR und 61,85-62,75 EUR auf bedeutsamen Widerstand treffen. Erst oberhalb der letztgenannten Zone (Tagesschlusskursbasis) würde ein zeitnaher erneuter Angriff auf das Hoch bei 64,80 EUR indiziert. Mit Blick auf die Unterseite würde eine signifikante Verletzung des aktuellen Supports bei 59,30/59,35 EUR für eine unmittelbare Ausdehnung der Abwärtskorrektur in Richtung 57,60-58,55 EUR und eventuell 56,48-57,50 EUR sprechen. Darunter wäre ein neuerlicher Test der steigenden 200-Tage-Linie bei derzeit 54,40 EUR einzuplanen.