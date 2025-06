Die Aktie der Commerzbank (WKN: CBK100) hatte im Rahmen des ultralangfristigen Abwärtstrends im März 2020 ein Allzeittief bei 2,80 EUR markiert. Darüber gelang ihr die Ausbildung eines Doppelbodens und anschließend eines übergeordneten Aufwärtstrends, der weiterhin intakt ist. Das Papier verfügt dabei über deutliche relative Stärke. Auf Jahressicht verteuerte es sich um rund 106 Prozent (DAX: +31%). Zuletzt hatte der Wert an einer Fibonacci-Extensionsmarke eine mehrtägige Konsolidierung auf hohem Niveau durchlaufen. Aus dieser Trading-Range brach er schließlich im gestrigen Handel nach oben aus und verzeichnete ein 14-Jahres-Hoch bei 28,84 EUR. Als potenzielle nächste Ausdehnungsziele und Hürden fungieren nun die Bereiche 29,31 EUR und 29,97/30,00 EUR. Darüber (Tagesschlusskursbasis) könnte der historisch ableitbare Widerstand bei 31,68 EUR anvisiert werden. Mit Blick auf die Unterseite würde nun ein Tagesschluss unterhalb von 28,10/28,19 EUR ein Warnsignal an die Bullen senden. Darunter entstünden Abwärtsrisiken in Richtung 26,93-27,30 EUR. Die Verletzung der letztgenannten Zone würde für den Start einer ausgeprägten Korrekturphase sprechen mit möglichen Zielen bei 26,03 EUR und 25,00-25,32 EUR. Der übergeordnete Haussetrend würde auch in diesem Fall noch nicht in seinem Bestand gefährdet.