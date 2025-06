Der deutsche Aktienmarkt startete ungeachtet der angespannten Lage im Nahen Osten und hieraus entstehenden Risiken für die Ölpreisentwicklung freundlich in die neue Handelswoche. Der DAX zog um 0,78 Prozent auf 23.699 Punkte an. MDAX und TecDAX zeigten Aufschläge von 0,89 respektive 0,93 Prozent. In den drei genannten Indizes gab es 76 Gewinner und 27 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen lag bei 79 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX sank um 1,59 Punkte auf 21,77 Zähler. Stärkste Sektoren waren Banken (+2,21%) und Finanzdienstleister (+2,07%). Schwach präsentierten sich vor allem Autowerte (-0,58%) und Versorger (-0,22%). Siemens Energy haussierte an der DAX-Spitze um 4,57 Prozent auf 88,70 EUR und geht damit bereits wieder auf Tuchfühlung mit dem am 4. Juni markierten Rekordhoch (89,52 EUR). Stützend wirkte ein positiver Analystenkommentar der Deutschen Bank. Ihr Kursziel für das Papier des Energietechnikkonzerns hoben die Analysten auf 100 EUR an. Ebenfalls sehr gut im Markt lagen Sartorius (+4,09%), Daimler Truck (+2,49%), Deutsche Bank (+2,39%) und Heidelberg Materials (+2,24%). Das Schlusslicht im Leitindex stellte Beiersdorf (-4,24%) nach einem negativen Analystenkommentar von JPMorgan.

An der Wall Street verbesserte sich der Dow um 0,75 Prozent auf 42.515 Punkte und konnte damit wieder hauchdünn oberhalb der am Freitag verletzten 200-Tage-Linie schließen. Der technologielastige Nasdaq 100 stieg um 1,42 Prozent auf 21.938 Punkte. 63 Prozent der Werte an der NYSE konnten zulegen. Das Aufwärtsvolumen lag bei 69 Prozent. 88 neuen 52-Wochen-Hochs standen 55 Tiefs gegenüber. EUR/USD notierte gegen Ende des New Yorker Handels 0,07 Prozent fester bei 1,1560 USD. Der Bitcoin zog um 3,05 Prozent auf 108.702 USD an. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries legte um fünf Basispunkte auf 4,46 Prozent zu. Gold verbilligte sich an der Comex um 1,35 Prozent auf 3.406 USD. Der Preis für WTI-Öl sackte um 2,32 Prozent auf 71,29 USD ab.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh uneinheitlich. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,02 Prozent fester bei 199,66 Punkten. Die Bank of Japan ließ auf ihrer Sitzung wie allgemein erwartet ihren Leitzins unverändert. Daneben kündigte sie ein Zurückführen der Anleihekäufe um 200 Milliarden Yen pro Quartal beginnend ab April 2026 an. Der Nikkei 225 in Tokio kletterte um 0,60 Prozent. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Abschlag von 0,33 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (23.538) ein Handelsstart im Minus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite vor allem auf den ZEW-Index sowie auf die US-Daten zum Einzelhandelsumsatz und zur Industrieproduktion. Unternehmensseitig veranstalten FMC und MTU Kapitalmarkttage.