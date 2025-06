Nächste Unterstützungen:

23.623/23.630

23.548

23.476

Nächste Widerstände:

23.712

23.765

23.870-23.885

Das Kursgeschehen stellt bislang lediglich eine technische Erholung im kurzfristigen Abwärtstrend vom am 5. Juni verzeichneten Rekordhoch (24.468) dar. Zur heutigen Eröffnung wird der Index schwächer erwartet. Nächste potenzielle Unterstützungen lauten 23.623/23.630 Punkte und 23.548 Punkte. Darunter (Stundenschlusskursbasis) würde der Erholungstrend gebrochen mit nächsten Auffangbereichen bei 23.476 Punkten und 23.339-23.409 Punkten. Ein Anstieg über die aktuelle Hürde bei 23.712 Punkten wäre in der ganz kurzen Frist bullish mit Anschlusspotenzial in Richtung zunächst 23.765 Punkte und eventuell 23.870-23.885 Punkte.