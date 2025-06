Diese Analyse wurde am 18.06.2025 um 07:43 Uhr erstellt.

Die Aktie des IT-Dienstleisters Cancom (WKN: 541910) hatte im vergangenen November erfolgreich das im Oktober 2023 markierte Mehrjahrestief bei 21,26 EUR getestet. Nach einer Rally bis auf 29,14 EUR und einem weiteren erfolgreichen Test des zyklischen Tiefs im April dominierten zuletzt wieder die Bullen das mittelfristige Kursgeschehen. Ausgehend vom am 5. Juni bei 31,65 EUR an einem relevanten Widerstandsbereich verzeichneten 10-Monats-Hoch startete das Papier einen Rücksetzer. Der gestrige Kursrutsch unter die 20-Tage-Linie und die steile Aufwärtstrendlinie vom April-Tief legt eine Ausdehnung der Schwächephase nahe. Als potenzielle nächste Zielzone fungiert der Bereich 27,49-28,00 EUR, wo sich derzeit auch die steigende 50-Tage-Linie befindet. Kann sich der Wert dort nicht stabilisieren, drohen weitere Abschläge in Richtung zunächst 25,90-26,95 EUR. Bullishe prozyklische Signale entstünden nun mit einem Break über die Barrieren bei 29,55 EUR und 30,25 EUR mit Zielrichtung 31,10-31,65 EUR.