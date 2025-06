Der deutsche Aktienmarkt litt am Dienstag unter der Sorge vor einer Ausweitung des Konflikts zwischen Israel und dem Iran. Ein deutlicher Anstieg im ZEW-Konjunkturindex konnte die Kauflaune nicht heben. Der DAX verabschiedete sich 1,12 Prozent tiefer bei 23.435 Punkten. MDAX und TecDAX verloren 0,95 respektive 1,28 Prozent. In den drei genannten Indizes gab es 17 Gewinner und 85 Verlierer. Das Abwärtsvolumen betrug 78 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX stieg um 1,55 Punkte auf 23,32 Zähler. Mit Blick auf die Sektorenperformance konnten lediglich Chemiewerte (+0,18%) zulegen. Am schwächsten tendierten die Sektoren Banken (-2,93%) und Telekommunikation (-2,09%). MTU haussierte an der DAX-Spitze um 1,69 Prozent auf 354,40 EUR. Der Triebwerksteller erfreute auf dem Kapitalmarkttag mit einer Anhebung der Umsatzprognose für das laufende Jahr. FMC büßte derweil nach seinem Kapitalmarkttag 4,47 Prozent ein. Deutsche Telekom (-2,11%) litt unter dem Verkauf von T-Mobile US-Anteilen seitens der Softbank Group.

An der Wall Street verlor der Dow 0,70 Prozent auf 42.216 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 sank um 1,00 Prozent auf 21.719 Zähler. 66 Prozent der Werte an der NYSE verzeichneten Kursrückgänge. Das Abwärtsvolumen lag bei 74 Prozent. 39 neuen 52-Wochen-Hochs standen 51 Tiefs gegenüber. Der US-Dollar wertete gegenüber allen anderen Hauptwährungen auf. EUR/USD notierte gegen Ende des New Yorker Handels 0,63 Prozent tiefer bei 1,1487 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries gab um sieben Basispunkte auf 4,39 Prozent nach. Gold verbilligte sich an der Comex um 0,41 Prozent auf 3.403 USD. WTI-Öl verteuerte sich derweil um 4,18 Prozent auf 74,77 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh uneinheitlich. Deutlichere Aufschläge waren beim Nikkei 225 (+0,70%) in Tokio und beim koreanischen Kospi (+0,52%) zu beobachten. Der Hang Seng Index (-1,17%) in Hongkong fiel durch Schwäche auf. Von der konjunkturellen Seite sanken die Exporte aus Japan im Mai um 1,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die war der stärkste Rückgang seit September 2024. Die Konsensschätzung hatte jedoch bei einem noch deutlicheren Rutsch um 3,8 Prozent gelegen. Der S&P Future notierte zuletzt unverändert. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (23.427) ein kaum veränderter Handelsstart erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf die Verbraucherpreisdaten in der Eurozone sowie auf die US-Daten zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe, den Baubeginnen und Baugenehmigungen. Um 20.00 Uhr steht die US-Notenbank Fed mit ihrer Leitzinsentscheidung im Fokus. Es wird allgemein erwartet, dass die Währungshüter den Schlüsselzins im Zielband 4,25-4,50 Prozent belassen. Unternehmensseitig gibt es Hauptversammlungen unter anderem bei Delivery Hero, Eckert & Ziegler, Sto und Formycon.