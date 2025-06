Diese Analyse wurde am 19.06.2025 um 07:29 Uhr erstellt.

Die Freenet-Aktie (WKN: A0Z2ZZ) weist ausgehend vom im Jahr 2020 bei 13,59 EUR verzeichneten zyklischen Tief einen intakten langfristigen Aufwärtstrend auf. Zuletzt hatte sie am 6. Mai dieses Jahres ein Dekadenhoch bei 37,56 EUR markieren können. Der seither laufende Abverkauf schickte die Notierung bis auf gestern gesehene 26,92 EUR hinab. Oberhalb dieses Jahrestief formte der Wert eine bullishe Harami-Tageskerze. Angesichts der erreichten Supportzone resultierend aus den Tiefs vom vergangenen Oktober und Dezember sowie extrem überverkauften markttechnischen Indikatoren besteht nun eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für eine weitergehende Stabilisierung und technische Erholung. Preisliche Bestätigungen für ein solches Szenario wären ein Anstieg über 27,24 EUR und eine Tagesschluss über 27,40 EUR. Als mögliche Erholungsziele fungieren im Erfolgsfall die Abwärtslücke bei 27,60-27,80 EUR, die fallende 20-Tage-Linie bei derzeit 28,42 EUR und der Widerstandsbereich 28,78-29,43 EUR. Ein Tagesschluss unterhalb des Supports bei 26,92 EUR würde derweil das Erholungsszenario negieren und den mittelfristigen Abwärtstrend bestätigen. In diesem Fall drohen fortgesetzte Abgaben in Richtung 25,86-26,27 EUR und eventuell 25,28 EUR.